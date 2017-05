Wikileaks-Gründer

19.5.2017, 11:25 Uhr

Schweden stellt Verfahren gegen Assange ein

Nach siebenjährigen Ermittlungen stellt die schwedische Staatsanwaltschaft das Vergewaltigungsverfahren gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange ein. Staatsanwältin Marianne Ny habe beschlossen, die Ermittlungen nicht weiterzuführen. Von sda

Wikileaks-Gründer Julian Assange bei einem seiner Auftritte auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London. (Archiv) (Bild: sda)

Das erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Stockholm. Assange lebt seit 2012 im Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London, weil er seine Auslieferung an die schwedische Justiz befürchtete.