Chelsea Manning ist frei

17.5.2017, 14:25 Uhr

Die Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ist nach fast sieben Jahren aus der Militärhaft in den USA entlassen worden. Die 29-Jährige sei am Mittwoch aus dem Gefängnis Fort Leavenworth entlassen worden, teilte eine Armeesprecherin mit.

Manning war wegen Spionage und Kollaboration mit dem Feind zu 35 Jahren Militärhaft verurteilt worden und hat davon knapp sieben Jahre abgesessen. Präsident Barack Obama hatte die Strafe kurz vor dem Ende seiner Amtszeit verkürzt.

Chelsea Manning hatte noch unter ihrem früheren Namen Bradley Manning hunderttausende Dokumente aus Armeebeständen über Vorkommnisse bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergeleitet.

Die Enthüllungen enthielten zum Teil höchst peinliche Details für die Vereinigten Staaten und lösten unter anderem eine Debatte über die Kriege in Afghanistan und im Irak aus.

Chelsea Manning to be freed in hours. An epic victory. I can't wait to see her. https://t.co/PdQ1LVWvIm



More: https://t.co/XwGuGIvCMe