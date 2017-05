USA - Türkei

16.5.2017, 19:30 Uhr

US-Präsident Donald Trump empfängt Erdogan im Weissen Haus

US-Präsident Donald Trump hat seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan im Weissen Haus empfangen. Bei den Gesprächen in Washington sollte es vor allem um die schwierige Situation in Syrien gehen. Von sda

US-Präsident Donald Trump (links) empfängt seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan (Mitte) vor dem Weissen Haus in Washington. (Bild: sda)

Das Treffen am Dienstag wurde überschattet von der Entscheidung der US-Regierung, die syrischen Kurden mit Waffen auszurüsten.

Die Türkei sieht in den kurdischen Volksschutzeinheiten YPG einen Ableger der im Land verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie deshalb. Die US-Regierung erkennt offiziell nur die PKK als Terrororganisation an. In den Kämpfern der YPG sieht sie einen strategisch wichtigen Verbündeten gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Erdogan hatte angekündigt, bei dem Besuch auch seine Forderung nach Auslieferung des regierungskritischen Geistlichen Fethullah Gülen zu erneuern. Erdogan beschuldigt Gülen, hinter dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 in der Türkei zu stehen.

Gülen, der seit 1999 im selbstgewählten Asyl in den USA lebt, hält den Putschversuch für von Erdogan vorgetäuscht, um Regierungskritiker mundtot zu machen.