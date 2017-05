Kommunale Abstimmung

21.5.2017, 14:50 Uhr

Berikon und Widen begraben Fusionspläne am Mutschellen

Die Fusion von Berikon, Widen und Rudolfstetten-Friedlisberg zur Gemeinde Mutschellen kommt nicht zustande. Berikon und Widen haben an der Urne einen Kredit von 45'000 Franken für die Ausarbeitung eines Fusionsvertrages abgelehnt. Von sda

In Berikon wurde die Vorlage bei einer Stimmbeteiligung von 51,8 Prozent mit 986 Nein- und 618 Ja-Stimmen bachab geschickt. In Widen legten 987 Stimmende ein Nein und 484 ein Ja in die Urne. Die Stimmbeteiligung betrug hier 57,7 Prozent.

In beiden Gemeinden hatten die Gemeindeversammlungen dem Gesamtkredit von 45'000 Franken (je 15'000 Franken pro Gemeinde) zugestimmt. Gegen diese Beschlüsse wurden jedoch Referenden ergriffen.

In Rudolfstetten-Friedlisberg erübrigte sich eine Urnenabstimmung. Gegen die Zustimmung der Gemeindeversammlung gab es kein Referendum.