21.5.2017, 14:05 Uhr

Alle sechs bisherigen Stadträte in Zofingen AG wiedergewählt

Bei der Gesamterneuerungswahl des Stadtrats von Zofingen AG sind alle sechs Bisherigen im ersten Anlauf bestätigt worden. Das Rennen um den noch freien Sitz dürfte sich zwischen SVP, CVP und einem Parteilosen entscheiden. Von sda

Wiedergewählt als Stadträte wurden Hans-Ruedi Hottiger (parteilos, 2111 Stimmen), Hans-Martin Plüss (SP, 2143) Christiane Guyer (Grüne, 1995), Dominik Gresch (GLP, 2271), Andreas Rüegger (FDP, 1792) und Rahela Syed (SP, 2030).

Diese sechs bisherigen Städträte übersprangen problemlos das absolute Mehr von 1412 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,3 Prozent. Hottiger ist Stadtammann; er muss jedoch in diesem Amt noch bestätigt werden.

Der zweite Wahlgang für den freigewordenen Sitz der CVP/Dynamischen Mitte findet am 25. Juni statt. Wahlchancen in der Stichwahl können sich diese drei Kandidierenden ausrechnen: Peter Siegrist (parteilos, 1357 Stimmen), Robert Weishaupt (CVP, 1333) und Barbara Willisegger (SVP, 1320). Die SVP gehört seit vier Jahren nicht mehr dem Stadtrat an.

Keine Chance hatten Rudolf Günthardt (FDP, 982 Stimmen), Andrea Pluss (CVP, 1061) und Thomas Ramseyer (parteilos, 748).