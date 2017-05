Kommunale Abstimmung

21.5.2017, 13:05 Uhr

Fusionsprojekt «Zukunftsraum Aarau»: Unterentfelden bleibt dabei

Die Gemeinde Unterentfelden macht beim Fusionsprojekt «Zukunftsraum Aarau» weiter mit. Die Stimmberechtigten haben in einer Referendumsabstimmung einen Kredit von 153'500 Franken für die Teilnahme an der Ausarbeitungsphase an der Urne gutgeheissen. Von sda

653 Stimmende stellten sich hinter das Fusionsprojekt, 578 lehnten es ab. Die Beteiligung betrug 50 Prozent. Die Stimmberechtigten haben damit an der Urne den deutlichen Entscheid der Gemeindeversammlung bestätigt.

Gegen die Vorlage hatte eine Privatperson das Referendum ergriffen. Unterstützt wurde diese einzig von der SVP.

Mit dem Ja in Unterentfelden beteiligen sich fünf Gemeinden am Projekt. Neben der Stadt Aarau sind dies Suhr, Densbüren, Oberentfelden und Unterentfelden. In Suhr war ein negativer Entscheid der Gemeindeversammlung im Februar an der Urne umgedreht worden.