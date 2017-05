Politik

21.5.2017, 09:55 Uhr

Heute wird abgestimmt: Ab zur Urne!

Das Schweizer Stimmvolk entscheidet über die neue Energiestrategie 2050. In Basel-Stadt dreht sich alles um den Veloring, während das Volk bei der zweiten städtischen Vorlage eigentlich gar nichts zu sagen hat. Von TaWo

Das Schweizer Stimmvolk entscheidet über das Energiegesetz

Das revidierte Energiegesetz ist eine Folge der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Der Bundesrat und das Parlament hatten kurz nach dem Unfall beschlossen, dass in der Schweiz keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Mit der Energiestrategie 2050 wurden anschliessend die Weichen gestellt für eine Energieversorgung, die mit weniger Atomstrom und weniger fossiler Energie auskommt.

Mit dem Nein zur Atomausstiegsinitiative im Herbst hat das Stimmvolk entschieden, dass die Laufzeit der bestehenden AKW nicht beschränkt werden soll. Heute kann es über ein Verbot für den Bau neuer AKW und über die Förderung erneuerbarer Energien entscheiden.

Bei einem Ja würde für die Förderung von Strom aus Sonne oder Wind mehr Geld zur Verfügung stehen. Gleichzeitig würden die Subventionen befristet. Ein Teil der Gelder ist für die Unterstützung bestehender Grosswasserkraftwerke reserviert. Vorangetrieben würden auch Gebäudesanierungen. Gegen das Energiegesetz hat die SVP das Referendum ergriffen. Unterstützt wurde sie von Teilen der FDP und der Wirtschaft. In den Umfragen sprach sich eine Mehrheit für die Vorlage aus, doch schmolz der Vorsprung der Befürworter zuletzt.

Mehr zum Thema

Basel-Stadt entscheidet über den Veloring…

Basel-Stadt stimmt über den Veloring ab. Die Route dieses Rings soll über die Dreirosenbrücke, den Kannenfeldplatz, die Sportanlagen Schützenmatte, eine neue Zollibrücke, den Bahnhof SBB Süd, das St.-Alban-Tor, das Wettsteinquartier und das neue Erlenmatt-Quartier führen. Velofahrer sollen hier weitgehend vortrittsberechtigt sein. Geplanter Realisierungstermin der rund zehn Kilometer langen Strecke ist zwischen 2018 und 2025.

Das sagen die Befürworter:

Die beiden Grünen-Grossräte Raphael Fuhrer und Thomas Grossenbacher schreiben in ihrem Gastkommentar für die TagesWoche: Ein Ja zum Veloring sei ein Ja für eine zukunftsweisende Mobilitätspolitik. Zentrale Argumente:

«Projekte in europäischen Städten beweisen, dass das Konzept Veloring als sicherer und schneller Vernetzungsring funktioniert.»

«Mehr Velofahrer bedeuten weniger Autofahrer, was Platz schafft für jene, die wirklich auf das Auto angewiesen sind.»

Das sagen die Gegner:

Für FDP-Grossrat Christophe Haller ist klar: der Veloring sei teuer und unnötig. «Unnötiger Luxus» ist auch das Motto der Gegner-Kampagne insgesamt. Hallers zentralen Argumente:

«Der Veloring hat nichts mit Entflechtung zu tun, sondern lediglich mit einer Verschiebung der Vorrangstellung.»

«Basel stimmt über eine Vorlage ab, deren rechtliche Umsetzung noch unklar ist.»

Das sagt unser Erklärbar:

Dominique Spirgi, unser Erklärbär, hat die geplante Route mit dem Velo abgefahren. Würde der Veloring die Situation im Verkehr verbessern? Braucht es ihn wirklich? Das Fazit im Video:

… und über das Gastgewerbegesetz

Bei der Vorlage mit dem etwas verwirrenden Titel geht es darum, ob in Jugendzentren Alkohol ausgeschenkt werden darf beziehungsweise, ob das sinnvoll ist oder nicht. Jugendliche haben dazu eine klare Meinung. So aber auch Fachleute in der Jugendarbeit. Verbote bringen nichts, höchstens Jugendliche zum Saufen. Das zeigt auch die Praxis, etwa im Jugi Badhüsli, wo bereits heute Alkohol ausgeschenkt wird.

Was also bringt die Abstimmung? Das fragt sich auch Kollegin Andrea Fopp. In ihrem Kommentar erklärt sie, warum die Abstimmung der Prävention keinen Gefallen tut und warum das Stimmvolk im Grunde gar nichts zu sagen hat.

Die Urnen schliessen um 12 Uhr. Wir halten Sie über die Abstimmungsergebnisse selbstverständlich auf dem Laufenden.