Die spannendsten Geschichten des Tages der Basler Medien

18.5.2017, 10:55 Uhr

Lärm im Justiz- und Polizeidepartement

Es wird nicht leise um die Basler Polizei. Im Gegenteil: Es wird immer lauter. Die aktuellen Entwicklungen, Stand Donnerstag:

Das Verfahren gegen den Beamten, dem vorgeworfen wird, eine Kollegin geschändet zu haben, wird wohl eingestellt. Das berichtet die «bz Basel». Es habe keine Schändung stattgefunden, sagt der Anwalt des Beamten. Sein Mandant, Polizist, der zwischenzeitlich wieder zum Dienst zugelassen worden war, mittlerweile aber wieder nicht mehr im Dienst ist, weil er in einem zweiten Fall eine Frau beim Umkleiden fotografiert haben soll, sei unschuldig.

Ein zweiter Polizist wurde freigestellt. Bei ihm handelt es sich um den Mann, der als «Blaulicht von Basel» bekannt ist, seit er so («ich bin das Blaulicht von Basel») einem Türsteher gedroht haben soll. Der Vorwurf diesmal: Das Blaulicht soll an einem Kaderanlass der Frau eines Kollegen «zu nahe getreten sein», wie es die «Basler Zeitung» formuliert. Die erhellende Story über die blaue Leuchte steht in der «Basler Zeitung».





Viel zu tun für den Polizeikommandanten Gerhard Lips. Ob er an Rücktritt denke und ob ihm der Job überhaupt noch Freude mache, wollte «20 Minuten» wissen. Die Antworten fallen negativ respektive ausweichend aus. Lips mache seine Arbeit mit «Engagement» – das Problem sei die «verzerrte Wahrnehmung» der Polizeiarbeit durch Medienberichte.

Allschwiler Fluglärmgegner bedrohen über 1000 Arbeitsplätze

Wer in Allschwil wohnt, weiss: Flugzeuge gehören dazu. Sie sind nicht zu überhören. Jetzt will der Einwohnerrat eine längere Nachtruhe am EuroAirport durchbringen.

Doch das, berichtet die «bz Basel», werde nicht ohne wirtschaftliche Folgen bleiben: Grosse Firmen – etwa die DHL – seien nur wegen der liberalen Regelungen überhaupt am EuroAirport. Die Aussagen sind deutlich. Bedroht seien mindestens 1000 Arbeitsplätze und weit über eine Viertelmillion Franken pro Jahr an Wertschöpfung.

Migrantinnen und Migranten zeigen ihr Basel

Das Museum der Kulturen veranstaltet im Rahmen der Ausstellung «Migration – Bewegte Welt» ab dem 27. Juli Stadtführungen der besonderen Art: Die Guides kennen weder die Stadt besonders gut – noch wissen sie viel über ihre Geschichte. Dafür haben die Migrantinnen und Migranten Rstam Aloush, Banafshe Dodangeh und Davide Maniscalco umso mehr persönliche Geschichten auf Lager. Wir haben schon einmal zugehört. Hier spricht die Iranerin Banafshe Dodangeh, seit 7 Jahren in der Schweiz, bei der Basler Kaserne darüber, was sie unter dem Begriff «Integration» versteht:

Mehr davon – und mehr Informationen zur Ausstellung und den Führungen:

100 Tage Conradin Cramer

Der junge neue Basler Regierungsrat, Conradin Cramer von der LDP, wurde seit seinem Amtsantritt auf Schritt und Tritt von Journalisten der BaZ begleitet. Herausgekommen ist ein langes, lesenswertes Porträt des Politikers.