Kriminalität

17.5.2017, 16:35 Uhr

Grenzwächter verhaften zwei gesuchte Diebe in Rheinfelden AG

Bei einer Kontrolle in Rheinfelden AG sind Schweizer Grenzwächtern eine Frau und ein Mann ins Netz gegangen, die wegen Diebstahls zur Verhaftung ausgeschrieben waren. Die rumänischen Staatsangehörigen waren mit einem Auto unterwegs. Von sda

Die 52-jährige Frau ist zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt und ihr 40-jähriger Begleiter zu einer Strafe von fast neun Monaten. Das teilte die Grenzwachtregion Basel am Mittwoch mit.

Die Grenzwächter hatten das in Frankreich immatrikulierte Auto am vergangenen Freitag am Grenzübergang Rheinfelden Autobahn kontrolliert. Im Auto sassen insgesamt vier Personen aus Rumänien. Im Reisegepäck wurde mutmassliches Einbruchswerkzeug - Schraubenzieher, Brecheisen und diverse Handschuhe - gefunden.

Die Frau und die drei Männer wurden für weitere Ermittlungen der Aargauer Kantonspolizei übergeben. Alle vier Personen sind wegen Diebstahls im Inland und im benachbarten Ausland bekannt.