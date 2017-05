Parteien

17.5.2017, 11:55 Uhr

Martin Geiser ist neuer Präsident der EVP Baselland

17.5.2017, 11:55 Uhr

Der ehemalige Landrat Martin Geiser ist neuer Präsident der Evangelischen Volkspartei Baselland (EVP). Der 1964 geborene Chemiker aus Gelterkinden löst Urs von Bidder ab. Von sda

Die «Stabübergabe» erfolgte an der Parteiversammlung am Dienstagabend in Liestal, wie die Partei auf Twitter mitteilte. Von Bidder stand neun Jahre an der Spitze der Baselbieter EVP. Er hatte seinen Rücktritt im Februar angekündigt.

Die EVP hat im Landrat derzeit vier Sitze. Martin Geiser sass von 2011 bis 2015 im Parlament.