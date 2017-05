Erklärbär

16.5.2017, 04:50 Uhr

Braucht es den Veloring? Wir haben eine Runde gedreht

16.5.2017, 04:50 Uhr

Unnötiger Luxus und viel zu teuer sei der Veloring, sagen die Projektgegner. Er sei ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung der Velostadt Basel, finden die Befürworter. Der Erklärbär hat sich in den Sattel geschwungen, ist die 12,5 Kilometer lange Strecke abgefahren und zieht seine eigenen Schlüsse. Von Dominique Spirgi und Samuel Rink

Natürlich ist der Veloring nicht dazu gedacht, dass man ihn als Ganzes abfährt. Der Erklärbär hat es trotzdem getan. Obwohl es den «Ring» offiziell gar noch nicht gibt, weil er ja erst gebaut oder gestaltet werden muss – sofern die Stimmbevölkerung am 21. Mai Ja zum Projekt «Ringförmige Velo-Komfortroute» sagt.

«Komfortroute» ist ein Stichwort, über das gestritten wird. Und über das man durchaus streiten kann. Denn dieser Begriff wird etwas gar strapaziert. Wirklich komfortabel ist und wird das Velofahren nämlich nur auf dem St.-Galler-Ring beim Gotthelfschulhaus. Und das lediglich auf gut 200 Metern Länge. Denn nur dort ist der Velo- wirklich vom Autoverkehr getrennt.

Sevogelbrücke: Wünschenswert, aber nicht Bestandteil

Das wäre auch auf dem geplanten Zollisteg der Fall. Und auf der Sevogelbrücke über den Rhein – aber diese ist, so wünschenswert sie wäre, gar nicht Bestandteil der Vorlage.

Alles in allem ist die Veloringstrecke heute bereits zu drei Vierteln angenehm zu befahren. Aber es gibt unangenehme Teilstrecken (wie es in ganz Basel noch viele ausgesprochen unangenehm zu befahrende Wege gibt). Dazu gehört auch die Mülhauserstrasse, die zwar versuchsweise zur «Fahrradstrasse» aufgewertet wurde. Dort darf man jetzt auf dem Velo ganz offiziell nebeneinander fahren. Dürfte man, denn so lange noch so viele Autos durchfahren, ist dies nicht wirklich machbar.

Einmal um die Stadt: Zwölf Kilometer Veloring.

Probefahrt Veloring Basel

Distanz: 12,5 Kilometer

Fahrzeit: 42 Minuten

Durchschnittsgeschwindigkeit: 15,9 km/h

Verbrauchte Kalorien: 283

Die Argumente der Befürworter und Gegner