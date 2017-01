Super League

15.1.2017, 11:00 Uhr

Assifuah von Sion zum Ligue-2-Klub Le Havre

Ebenezer Assifuah wechselt per sofort von Sion in die Ligue 2 zum Mittelfeldklub Le Havre. Von sda

Ebenezer Assifuah (rechts) wechselt in die Ligue 2 (Bild: sda)

Der aktuell mit Ghana am Afrika-Cup engagierte Assifuah spielte seit 2013 für die Walliser, mit denen er 2015 die Cup-Trophäe gewann. In der laufenden Saison brachte es der Offensivspieler in 14 Einsätzen in der Super League auf zwei Tore.