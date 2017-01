Golf

13.1.2017, 08:30 Uhr

Thomas schafft als siebter Spieler eine 59er-Runde auf US-Tour

Der amerikanische Golfprofi Justin Thomas schreibt mit seiner 59er-Runde beim Turnier in Honolulu ein Stück PGA-Geschichte. Von sda

Justin Thomas ist mit 23 Jahren der jüngste Golfer, dem auf der US-Tour eine 59er Runde gelang (Bild: sda)

Thomas ist erst der siebte Spieler auf der US-Tour, der bei einer Runde unter 60 Schlägen blieb, und zugleich ist er mit 23 Jahren der jüngste. Thomas beendete seine Auftaktrunde auf dem Par-70-Kurs auf Hawaii mit elf Schlägen unter Par.

Der aus Louisville im Bundesstaat Kentucky stammende Thomas ist derzeit auf der PGA-Tour der Mann der Stunde. Erst in der vergangenen Woche hatte er in Kapalua auf Maui das erste Turnier des neuen Jahres auf der US-Tour gewonnen. Bereits im Oktober gewann er das PGA-Turnier in Kuala Lumpur.