Ski alpin

11.1.2017, 17:05 Uhr

Comeback von Vonn schon in Altenmarkt-Zauchensee

Lindsey Vonn kehrt schon am kommenden Wochenende in Altenmarkt-Zauchensee in den Ski-Weltcup zurück. Von sda

Lindsey Vonn kehrt bereits dieses Wochenende in den alpinen Ski-Zirkus zurück (Bild: sda)

Die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin aus den USA hatte sich im November den rechten Arm gebrochen.

Dass sie schon am 14./15. Januar in Altenmarkt-Zauchensee (Abfahrt und Kombination) an den Start gehen könnte, hatte sie zuletzt nicht ausgeschlossen. «Ich habe 300 Stunden Reha hinter mir und fühle mich bereit», sagte die 32-Jährige.