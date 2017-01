¶ «Wiederholungen in der Geschichte kommen immer dergestalt, dass man sie erst im Nachhinein als Wiederholungen klar erkennt.» Peach Weber warnt in der vor einem neuen Hitler und verspricht, den Widerstand zu organisieren. Empfohlen von Reto Aschwanden. weiterlesen bei der Aargauer Zeitung

Arbeitsmarkt

¶ In der Schweiz sind im Jahr 2016 im Durchschnitt rund 150'000 Menschen ohne Arbeit gewesen. Die Quote stieg gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent an. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hatte diese Entwicklung erwartet. Von sda. Weiterlesen