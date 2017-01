Roman Josi mit zwei Assists im Duell der Schweizer

¶ Andraz Sporar erzielt das erste Tor des FC Basel im neuen Jahr, und ein noch jüngerer Hoffnungsträger macht das 2:1-Siegtor gegen den FC Le Mont. Im Testspiel auf dem Nachwuchs-Campus gibt ausserdem Manuel Akanji sein Comeback im Schneegestöber. Am Mittwoch bricht Trainer Urs Fischer mit der Mannschaft ins Trainingscamp in südlichen Gefilden auf.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

¶Eine knappe Woche Training liegt hinter den Spielern des FC Basel. Ein junger Franzose wird die Reise ins Vorbereitungscamp in Marbella mitmachen, zuvor gibt es am Dienstag aber noch das erste Testspiel, bei dem Manuel Akanji sein Comeback in der ersten Mannschaft geben könnte.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen