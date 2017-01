Strassenfonds-Gegner wollen Raubzug auf die Bundeskasse verhindern

FC Basel

¶Eine knappe Woche Training liegt hinter den Spielern des FC Basel. Ein junger Franzose wird die Reise ins Vorbereitungscamp in Marbella mitmachen, zuvor gibt es am Dienstag aber noch das erste Testspiel, bei dem Manuel Akanji sein Comeback in der ersten Mannschaft geben könnte.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen