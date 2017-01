Syngenta und ChemChina bieten EU-Kartellwächter Zugeständnisse an

Linkempfehlung

¶ Sie ist auf der Bühne und vor der Kamera ein Wirbelwind: Schauspielerin Liliane Amuat wird an den Solothurner Filmtagen mit dem Schweizer Fernsehfilmpreis 2017 als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Aufsehen erregt sie aber schon vorher, am Theater Basel, wo sie in Anton Tschechows «Drei Schwestern» mitspielt. Ein Porträt. Empfohlen von Marc Krebs. Weiterlesen in der «Schweiz am Sonntag»