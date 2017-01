Todesfall

14.1.2017, 00:05 Uhr

Autor des Romans «Der Exorzist» im Alter von 89 Jahren gestorben

14.1.2017, 00:05 Uhr

Der Autor des Horror-Romans «Der Exorzist», William Peter Blatty, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte der Regisseur der berühmten Verfilmung des Romans, William Friedkin, am Freitag mit. Von sda

Blatty starb demnach in einem Spital im US-Bundesstaat Maryland. Laut seiner Frau litt er an einer Krebserkrankung. Blatty, dessen Eltern aus dem Libanon stammten, wurde 1928 in New York geboren. Er schrieb mehrere Bücher.

Bekannt wurde er 1971 durch die Geschichte eines zwölfjährigen Mädchens, das von einem Dämonen besessen sein soll. Die Verfilmung mit Linda Blair in der weiblichen Hauptrolle von 1973 wurde Kult, für das von ihm geschriebene Drehbuch erhielt Blatty einen Oscar.