12.1.2017, 05:30 Uhr

Amy Adams enthüllt Stern auf dem «Walk of Fame»

Im Herzen der Filmmetropole Hollywood hat die Schauspielerin Amy Adams am Mittwoch ihren Stern auf dem «Walk of Fame» enthüllt. Es ist die 2598. Plakette auf dem Hollywood Boulevard. Adams ist derzeit in den Filmen «Arrival» und «Nocturnal Animals» zu sehen. Von sda

US-Schauspielerin Amy Adams hat neu einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. (Bild: sda)

Mit ihrem Mann Darren Le Gallo und der sechsjährigen Tochter Aviana posierte die 42-jährige Schauspielerin für die Fotografen auf dem Stern. Mutter und Tochter gingen in dem Blitzlichtgewitter auch zu Boden, um dem Stern zu küssen.

Adams erinnerte daran, wie sie im Januar 1999 erstmals in Hollywood für eine Rolle vorsprach. «Nie hätte ich gedacht, es so weit zu bringen», strahlte die Schauspielerin. Dass sogar Steven Spielberg ihr einmal Arbeit geben würde, hätte ihre Erwartungen völlig übertroffen.

«Lustige Fakten»

«Arrival»-Regisseur Denis Villeneuve und Co-Star Jeremy Renner schwärmten in höchsten Tönen von Adams. Sie sei nicht nur unglaublich talentiert, sondern auch höchst intelligent, bescheiden und grossmütig, sagte Villeneuve.

Renner gab «lustige Fakten» über Adams zum Besten: Sie habe bereits 60 Preise gewonnen, 147 Nominierungen erhalten, darunter fünf für den Oscar - «und sie jobbte bei Hooters». Das ist eine Restaurant-Kette, in der die Kellnerinnen knappe Shorts und ein Tank-Top tragen.

Für ihre Rolle als Sprachwissenschaftlerin, die in dem Science-Fiction-Film «Arrival» mit Ausserirdischen Kontakt herstellen soll, war Adams zuletzt für einen Golden Globe als beste Drama-Darstellerin nominiert. Ihre fünf Oscar-Gewinnchancen holte sie unter anderem mit den Nebenrollen in «American Hustle» und «The Master». Sie gewann zwei Golden Globes als beste Hauptdarstellerin in den Komödien «American Hustle» und «Big Eyes».