Newcomer Voting

12.1.2017, 11:29 Uhr

Sie haben es in der Hand: Welche Newcomer dürfen an der BScene 17 spielen?

BScene sucht, die TagesWoche hilft: Zwei Newcomer-Bands dürfen am 17. und 18. März 2017 in der Kaserne spielen. Welche Band möchten Sie hören? Bis Sonntag, 22. Januar gilt: Jede Stimme zählt. Zu gewinnen gibt es obendrauf auch noch was. Von TagesWoche

BScene, das Basler Clubfestival, wird heuer 20 Jahre alt und sucht wieder zwei Newcomer-Bands, die die Konzertabende in der Kaserne Basel eröffnen. Die TagesWoche-Leser sind dabei Jury.

Zu gewinnen gibt es obendrauf auch noch was: Unter allen Teilnehmern dieses Votings verlost das BScene-Festival einen Globetrotter-Gutschein in Höhe von 300 Schweizer Franken. Also: Runterscrollen und mitmachen kann sich doppelt auszahlen! Das Voting endet am Sonntag, 22. Januar um 24 Uhr.

Quintessenz

Quintessenz ist eine vierköpfige Band, die seit anfangs 2015 zusammen Musik macht. Nach einer längeren Anfangsphase im Proberaum, wo die Band Songs schrieb und einen eigenen Stil entwickelte, spielte die Band erstmals an Privatkonzerten vor einem kleinen Publikum. Anfangs Dezember entschied sich die Band, erste Lieder zu veröffentlichen und eine EP aufzunehmen. Das Gesamtwerk wurde hauptsächlich eigenständig von Quintessenz produziert, wobei man während eines Monats sowohl Teile der Albumaufnahmen, als auch das Layout der CD selbst in die Hand nahm. Ende Januar wurde die EP mit dem Namen „V“ getauft. Im April 16 gewann die Band den Imagine Band Contest und erhielt die Chance am Imagine Festival zu spielen. Im Frühling und Sommer 2016 spielte die Band an mehreren namhaften, als auch neuen Konzertformaten, wie zum Beispiel am Pärkli Jam, am Giardino Unplugged oder am Dance for a Future. In Zukunft ist ein Konzert in einem Schaufenster im Zentrum Basel und eine weitere EP Anfangs 2017 geplant.

Moonpools

Zwei Drittel der Moonpools haben sich 1997 kennengelernt. Eines dieser zwei Mitglieder hat 2009 damit angefangen, mit dem Mann an den Tasten (ehemals The Oh No\'s) Musik zu machen. Seit 2016 sind Moonpools zu dritt unterwegs. Zusammen spielen sie melodramatische und manchmal kitschige Songs über die Momente im Leben, die ausser Kontrolle geraten sind, unerwiderte Liebe und andere Gefühle, die wir alle nur zu gut kennen. Der charmante britische Akzent von Leadsängerin Marcie untermalt die verträumten, gefühlslastigen und ehrlichen Texte und verzaubert jeden Zuhörer. Die Gitarre wird oft durch Reverb angetrieben und das Keyboard wechselt zwischen einem bassgeladenen Synthesizer und einem weichen, jazzigen Klang. Der Beat lädt ein zum tanzen oder einfach nur zum träumen und geniessen. Es ist fast immer Pop.

How To Paint A Wall

«Mit viel Farbe, viel nackter Haut und etwas billigem Wein. So entstand der kuriose Bandname. Seit Dezember 2012 sind «How to paint a Wall» in der Region Sissach/Basel mit eigenen Liedern unterwegs. 2015 feierten die Baselbieter ihren bisher grössten Erfolg mit dem 2. Platz im Schweizer Final des Internationalen Bandcontests Emergenza im Bierhübeli in Bern – nachdem die Vorrunde und das Halbfinal gewonnen wurden. Auch schon als Vorband von Stiller Has und Luca Hänni konnte die Band überzeugen. Inbrünstigstes Ziel der jungen Musiker ist es, die Leute zum Tanzen zu bringen. Es gibt für sie nichts schöneres, als wenn ihre melodiöse Indie-Pop-Tanzsause beim Publikum ankommt. Am 15. April 2016 hat die Band ihre erste EP «Painty Journey» veröffentlicht. Sie erhoffen sich, dass die Schweiz ihre Musik in die Welt hinaus tanzt.»

Lux Vultus

Für Curdin Mögling war schon früh klar, was er mit seinen provisorisch aufgenommenen, eigenproduzierten Songs anstellen wollte: Sie auf die Bühne zu bringen und zusammen mit einer aufgedrehten Crowd zu zelebrieren! Er setzte diese Vision kurzerhand um und schnappte sich als Erstes die passenden Musiker aus seinem Umfeld. Die musikalische Diversität der Charaktere, die somit einfloss, gab den Aufnahmen den entscheidenden Schliff. Die somit plötzlich entstandene Formation ist durch die Spontanität des Projekte Möglings in der Lage dazu, unverschämt groß zu träumen, ganz nach dem Motto: "Wir haben keine große Geschichte, umso weniger haben wir zu verlieren!" Eine junge Truppe, die im Wahn ihrer erstmals nur Eines möchte: Den Sommer 2017 mit ganz vielen, möglichst überraschungsreichen Auftritten zu durchleben, an die man sich ein ganzes Leben lang zu erinnern vermag! Der frische, leicht zugängliche Electro-Pop von Lux Vultus ist durchzogen mit adretten Arpeggios und zeitlosen digitalen Drumbeats.

George & The Cube

George & The Cube ist eine 4-köpfige Indie-Band aus Basel. Seit 2013 ist George & The Cube aktiv und spielte regionale wie auch ein paar nationale Konzerte. Die Musik setzt sich aus Einflüssen von Britpop, Post-Punk und Psychedelic Rock zusammen. Mit melodischem Bass, schwerem Schlagzeug und harmonischem Gesang haben sie ihre eigene Interpretation von Indie erschaffen. 2016 haben sie die RFV-DemoClinic gewonnen und arbeiten nun an der ersten EP.

