Weltbank sagt Belebung der globalen Konjunktur voraus

Wohnen in Basel

¶ Die Basler Regierung will die drei vom Mieterverband im September 2016 eingereichten Mieterschutz-Initiativen nicht direkt dem Souverän vorlegen. Wegen rechtlicher Bedenken will die Exekutive zumindest eines der Volksbegehren überarbeiten, was bei den Initianten aber gar nicht gut ankommt. Von Dominique Spirgi und sda. Weiterlesen