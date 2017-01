Winterwetter erreicht Athen

¶ Nicht um 25 Millionen, wie die Baselbieter Regierung, sondern um 40 bis 60 Millionen Franken möchte die FDP im Landkanton die Beiträge an die Universität beider Basel kürzen. Das ist eine unverantwortliche Breitseite einer Partei, die sich einst durch ein bildungsbürgerliches Gewissen auszeichnete.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen

¶ Vor 40 Jahren eröffnete der Buchhändler und Sozialarbeiter Peter Thommen in Basel den ersten Buchladen mit schwuler Literatur im deutschsprachigen Raum, jetzt schliesst er ihn. Warum? Das «Echo der Zeit» mit einem Gespräch. Empfohlen von Hans-Jörg Walter. Beitrag hören auf srf.ch

Universität Basel

¶ Die Baselbieter FDP sieht bei der Universität Basel in mehreren Bereichen Sparmöglichkeiten. Deshalb solle der Landkanton in Zukunft der Uni nur noch höchstens 120 Millionen Franken im Jahr bezahlen. Im laufenden Jahr beträgt die Subvention voraussichtlich 169 Millionen. In Basel-Stadt reagiert man empört. Von sda und TaWo. Weiterlesen