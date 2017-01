Irak

9.1.2017, 17:30 Uhr

Irakische Armee will Osten von Mossul in «einigen Tagen» erobern

Die irakische Armee will die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in «einigen Tagen» vollständig aus dem Ostteil der Stadt Mossul verdrängt haben. Elite-Einheiten der irakischen Armee sind dabei, das Universitäts-Viertel von Mossul am Ostufer des Tigris zu umzingeln. Von sda

Irakische Soldaten im Einsatz in einem Dorf ausserhalb von Mossul. In der Stadt selbst umzingeln Elite-Einheiten das Universitäts-Viertel. (Archiv) (Bild: sda)

Das sagte Generalleutnant Abdulgani al-Assadi am Montag. Zum Jahreswechsel hatte die irakische Armee verkündet, sie habe die «zweite Phase» ihrer Offensive auf Mossul begonnen.

Die IS-Dschihadisten hatten 2014 weite Teile des Irak erobert. Im Juni 2014, kurz nach der Eroberung von Mossul durch den IS, hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi dort in einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte das «Kalifat» des IS in Teilen des Irak und Syriens ausgerufen.

In den vergangenen Monaten eroberte die irakische Armee viele Gebiete zurück, mittlerweile ist Mossul die letzte grosse Stadt im Irak, die noch zu grossen Teilen vom IS gehalten wird.

Der IS kontrolliert vor allem noch den Westen Mossuls. Angesichts der Grossoffensive sind bereits mehr als 100'000 Menschen aus der Region geflohen.