Deutsche Trämmler, Basler Geschlechtskrankheiten, Reinacher Behördenopfer

16.1.2017, 11:00 Uhr

Deutsche Trämmler in Grün

Das 8er-Tram nach Weil am Rhein befördert nicht nur Einkaufstouristen über die Grenze – sondern auch Trämmler selbst.

Wie das SRF-«Regionaljournal Basel» berichtet, stieg die Zahl der BVB-Chauffeure aus Weil am Rhein seit der Eröffnung der neuen Linie von 11 auf 20.

Die BVB bewerten einen Zusammenhang als «gut vorstellbar».

Seit 2014 ist die Zahl deutscher Chauffeure bei den BVB von 70 auf 100 Personen gestiegen.

Die BVB rekrutieren schon seit Jahren Personal in Deutschland: 2012 suchten die Basler Verkehrsbetriebe in Berlin nach Bus-Chauffeuren.

Basel ist die Syphilis-Hauptstadt der Schweiz

Die aktuellen Zahlen des Bundes bescheinigen Basel ein Problem mit der Geschlechtskrankheit Syphilis.

2015 infizierten sich auf 100'000 Einwohner 18 Personen. In Genf waren es 15,6, in Zürich 14,7 und in Bern gar nur 2,9 Ansteckungen.

Von den in der Schweiz bestätigten Syphilis-Fällen betreffen fast 90 Prozent Männer.

Peter Itin, Dermatologe am Unispital, vermutet in der «Basler Zeitung», für die Ausbreitung könnten einige wenige Personen verantwortlich seien, welche den Erreger verbreiten.

Syphilis ist gut behandelbar, ausser man wartet mit der Therapie zu lange. Erste Merkmale sind ein Geschwür im Mund- oder Genitalbereich.

Nicht nur beim Fussball, auch bei Geschlechtskrankheiten ist Basel Spitzenreiter: Sowohl bei Chlamydiose wie auch Gonorrhö kommt keine Stadt an Basel heran.

Shemsi Beqiri schaltet auf Angriff

Shemsi Beqiri, Kickbox-Ass aus Reinach, schreibt mal wieder Schlagzeilen: Weil er die Koran-Verteiler von Lies dufte findet, er dem verhaltensoriginellen Zürcher «Carlos» das Hauen beibringt Weil er in einem offenen Brief in der «Basler Zeitung», immerhin ein halbseitiges Inserat, den Baselbieter Staatsanwalt Stefan Fraefel angreift.

Dabei wirft er Fraefel ehrverletzende Aussagen vor, weil dieser Beqiri öffentlich bezichtigt habe, Akten an die «Basler Zeitung» weiterzureichen. Dabei geht es um den spektakulären Überfall auf sein Gym im Reinach. Vor drei Jahren fiel Kickbox-Konkurrent Paolo Balicha samt Schlägertrupp über Beqiri her. Der Fall liegt immer noch bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Beqiris Kommentar in seinem offenen Brief an Fraefel: «Ich fordere Sie auf, den Fall abzugeben, sodass im Interesse der Opfer und des Volkes nach über drei (!!!) Jahren endlich Anklage erhoben wird.»

«Telebasel» hat die Kernaussagen des Briefes zusammengefasst.

Das Original des Briefes findet sich als PDF auf der Artikel-Rückseite (oder hier als Download).

Carole Schante ist schon mitten im Kampf – gegen Verpackungen

«Zero Waste» hat den Weg nach Basel gefunden – bis hin zur Biotechnologin Carole Schante. Die 32-Jährige lebt streng nach dem Prinzip, möglichst wenig Verpackungsabfall zu verursachen. Demnächst werden zwei Shops Schante den Einkauf erleichtern.

Aber bei manchen Dingen ist sie auf kreative Lösungen angewiesen. Etwa bei der Körperhygiene. «Ich benutze Bicarbonat als Deo. Kann man auch zum Putzen brauchen», verrät sie in unserem Themenschwerpunkt. Zum Porträt und vielen Tipps und Tricks gehts hier lang:

Ausgefeilter ist die Variante im folgenden Filmchen:

Übrigens: Es schneit, ist kalt und falls die Prognosen stimmen, bleibt es in Basel auch so.