15.1.2017, 14:25 Uhr

30 Unfälle im Kanton Solothurn wegen Schnee auf Strassen

Die Kantonspolizei Solothurn ist seit Freitagabend rund 30 Mal wegen Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit verschneiten Strassen ausgerückt. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt, sonst gab es vor allem Sachschäden. Von sda

Die Schneefälle und die tiefen Temperaturen hätten vielerorts zu glatten Fahrbahnen geführt, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit. In Holderbank zum Beispiel kam ein Autofahrer auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen, fuhr einen Hang hinunter und dann in einen Baum. Verletzt wurde niemand.

In Dulliken wollte ein Automobilist auf einer engen Strasse seine Fahrt abbrechen, konnte aber nicht wenden und fuhr deshalb rückwärts zurück. Sein Auto kam dabei ins Schlingern und von der Strasse ab. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Ebenfalls in Dulliken kam es zu einer Auffahrkollision mit drei Autos. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. In Solothurn verlor eine Automobilistin die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in die Strassenbeleuchtung. Ihre Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt.