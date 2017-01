Kriminalität

14.1.2017, 11:10 Uhr

Überfall auf Juweliergeschäft in Basel

Ein Unbekannter hat bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Basel am Freitagmorgen Uhren im Wert von mehreren zehntausend Franken geraubt. Der Täter bedrohte zuvor eine Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe. Von sda

Der Englisch sprechende Mann hatte gegen 10.45 Uhr das Geschäft an der Gerbergasse betreten, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Als er sich Uhren zeigen liess, stiess er die Verkäuferin plötzlich beiseite und drohte sie mit der Waffe. In der Folge flüchtete der Räuber in Richtung Lyss. Eine Fahndung verlief erfolglos. Verletzt wurde niemand.