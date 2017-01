Vogel Gryff '17

13.1.2017, 15:45 Uhr

Platz da, hier kommt der Wild Maa

13.1.2017, 15:45 Uhr

Der Vogel Gryff 2017 fand von vielen Schaulustigen beobachtet und von leichtem Schneefall begleitet seinen Auftakt. Bis spät abends werden die drei Ehrenzeichen ihre Runden durchs Kleinbasel ziehen und über fünzig Mal tanzen. Von Dominique Spirgi

Pünktlich um 11 Uhr, als das Floss mit dem Wild Maa beim Kleinen Klingental anlegte, setzte leichter Schneefall ein. Damit muss man beim frühen Termin am 13. Januar natürlich rechnen – Petrus mag ein Kleinbasler sein, kann aber die Jahreszeiten nicht ganz frei durcheinanderwirbeln.

Ob der Vogel Gryff in den letzten Jahrzehnten schon einmal von weissen Flocken begleitet wurde, vermochte keiner der anwesenden Gesellschaftsbrüder zu sagen. Am Vogel Gryff tragen diese so viel Sonne im Herzen, dass in der Erinnerung auch draussen stets eitel Sonnenschein herrschte.

Zwei Brüder im Tanz

Es ist grundsätzlich nicht leicht, aus dem Vogel-Gryff-Tag News herauszukitzeln. Er ist irgendwie immer gleich. Nun gut, im letzten Jahr hatte ein neues Gryffen-Kostüm Premiere. Aber das war eben im letzten Jahr.

Und in diesem Jahr? Es sei das erste Mal, dass zwei Ehrenzeichen von zwei Brüdern getanzt würden, sagte ein Insider. Der Vogel Gryff und ...

Mehr sei hier nicht verraten, denn wer unter den traditionellen Larven steckt, soll ja geheim bleiben.

Für News sorgte früher die Meisterrede am Gryffemähli. Dieses Jahr ist Peter Stalder als federführender Meister der Ehrengesellschaft zum Rebhaus an der Reihe. Doch seit 2016 werden die Medien nicht mehr zum grossen Stelldichein der Gesellschaftsbrüder geladen.

Womöglich ist die TagesWoche ein bisschen mitschuldig daran. Weil sie 2015 die hinterlistige Unverschämtheit hatte, eine Reporterin an den Männeranlass zu schicken. Das ist reine (aber durch Aussagen einiger Gesellschaftsbrüder bestätigte) Mutmassung. Offiziell heisst es:

«Wir freuen uns, dass der Fokus der Medien in den vergangenen Jahren wieder stärker auf den Vogel Gryff als Publikumsanlass auf der Strasse gerichtet wurde», weshalb man auf eine Einladung der Medien zum Mähli verzichte.

Diese kleinen Uelis und Gryffs werden wohl nie am Gryffemähli zugelassen werden. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Ach ja, da gibt es doch auch noch die Liste der Ehrengäste, die jeweils um 12 Uhr mittags veröffentlicht wird. Ein Blick darauf enttäuscht aber etwas: kein Bundesrat, kein Bundesparlamentarier, schon gar nicht eine Parlamentarierin. Peter Sauber dürfte der über die Grenzen des Kleinbasels hinaus bekannteste Gast sein.

Aber was soll all das Geschreibe. Bilder (unten) und ein Video (oben) sagen bekanntlich mehr als 2191 Worte.

Es glepft e Schuss ... Der Wild Maa mit einem wilden Auftritt auf dem weniger wilden Rhein. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Der Vogel Gryff im Mittelpunkt der begeisterten Menschenmasse. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Links oben der Bär. Aber der tanzte gestern durchs untere Kleinbasel. (Bild: Hans-Jörg Walter)

E Batze (oder zwai) für den Ueli. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Das sind nicht Vogel Gryffs, der kam erst später auf die Mittlere Brücke. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Jetzt ist der richtige Vogel Gryff auf der Brücke. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Der Wild Maa bahnt sich mit seinem Tännlein manchmal recht forsch den Weg durch die Massen. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Huch ein Leu. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Erste Einkehr des Vogel Gryff im Hotel Merian. (Bild: Hans-Jörg Walter)

... der Begleitschutz verdient. (Bild: Hans-Jörg Walter)