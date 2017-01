Erneut ein Leck – die BVB suchen einen Maulwurf

«Der Verwaltungsrat der BVB zeigt sich entsetzt, dass wiederholt höchst vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Die BVB ist wie jedes Unternehmen darauf angewiesen, Entscheide in vertraulichem Rahmen herbeiführen zu können. Gezielte Indiskretionen verunsichern die Mitarbeitenden und schaden der Reputation des Unternehmens massiv.»

«Es ist bereits das dritte Mal»

«Aufgrund einer Anfrage eines Mediums am 12. Januar 2017 müssen wir davon ausgehen, dass wiederum höchst vertrauliche Informationen aus den obersten Führungsebenen an die Öffentlichkeit gelangt sind», sagt Benjamin Schmid, Mediensprecher der BVB. Es sei nach zwei den BVB bekannten Vorfällen aus dem Vorjahr – im September und im November – «bereits das dritte Mal, dass vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind».



Wie das geschehen sei, wissen die BVB laut ihrem Sprecher nicht – «das herauszufinden ist nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, und es liegt uns fern, Personen vorzuverurteilen», sagt Benjamin Schmid weiter. Die Ergebnisse der internen Ermittlungen habe man der Staatsanwaltschaft übergeben: «Im Vordergrund steht für die BVB der Verdacht auf Amtsgeheimnisverletzung».