Verkehrsunfall

12.1.2017, 16:20 Uhr

Fünf Verletzte bei Auffahrkollision auf A22 bei Pratteln BL

Bei einer Auffahrkollision auf der A22 bei Pratteln haben sich am Donnerstagmorgen fünf Personen Verletzungen zugezogen. Die Sanität brachte sie in verschiedene Spitäler. Von sda

Zugetragen hat sich der Unfall kurz nach 7.15 Uhr vor dem Kreisel der A22 in Richtung Augst. Ein 54-jähriger Autofahrer bemerkte laut der Baselbieter Polizei zu spät einen Rückstau und krachte ungebremst in den stehenden Vorderwagen. Dieser wurde in ein weitere Fahrzeug geschoben. Verletzt wurden neben den drei Fahrzeuglenkern auch zwei Beifahrer.