Kriminalität

11.1.2017, 16:50 Uhr

Versuchter Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft in Basel

Ein mit einem Messer bewaffneter Täter hat am vergangenen Wochenende ein Lebensmittelgeschäft in Basel versucht auszurauben. Verletzt wurde niemand. Von sda

Der Mann bedrohte am Samstag gegen 8.15 Uhr den Kassierer der Denner-Filiale an der Allschwilerstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte. Als ihm kein Geld ausgehändigt wurde, flüchtete der als ungepflegt und unsicher beschriebene Räuber zu Fuss. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.