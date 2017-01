Stadtentwickler

11.1.2017, 15:40 Uhr

Thomas Kessler: Deshalb muss er gehen

Die Beziehung zwischen Regierungspräsident Guy Morin und seinem Stadtentwickler Thomas Kessler war seit Langem belastet. Jetzt hat Morin Kessler vor die Tür gestellt. Das zeigen Recherchen der TagesWoche über die Hintergründe des Abgangs von Thomas Kessler. Von Renato Beck und Yen Duong

Nach acht Jahren kommt Guy Morin zum Schluss, dass Thomas Kessler eine Fehlbesetzung ist: Der Stadtentwickler muss gehen. (Bild: Nils Fisch)

Am Anlass hat es nie gefehlt, Thomas Kessler vor die Tür zu stellen. Die Verfehlungen des Stadtentwicklers sind reich dokumentiert – zumindest bei jenem Mann, der das Personaldossier von Thomas Kessler führt: bei Regierungspräsident Guy Morin.

In regelmässigen Abständen musste sich Kessler von Morin tadeln lassen. Mehrere Male verhängte Morin Redeverbote, einmal desavouierte er seinen Chefbeamten in aller Öffentlichkeit, als er ihm vor dem Grossen Rat personalrechtlich relevant einen Verweis erteilte. Zuvor hatte Kessler SP-Regierungsrat Christoph Brutschin aufgebracht, als er vorschlug, man solle den Läden an der Schifflände zugestehen, am Sonntag geöffnet zu haben. Kessler verstand das als Idee zur Belebung der Innenstadt, Brutschin und Morin sahen es als abmahnungswürdige Kompetenzüberschreitung.

Schlussstrich nach acht Jahren

Jetzt hat Guy Morin einen doppelten Schlussstrich gezogen unter eine acht Jahre dauernde, zunehmend schwierige Beziehung. Das ergeben Recherchen der TagesWoche, die mit Personen gesprochen hat, welche die Hintergründe der heute kommunizierten Trennung kennen.

In der am Mittwoch kurz vor Mittag verschickten Medienmitteilung heisst es einigermassen kryptisch, Morin sei zusammen mit Kessler zum Schluss gekommen, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei, «das Präsidialdepartement gemeinsam zu verlassen».

Diese Aussage entspricht nicht der gesamten Wahrheit: Morin hat Kessler einbestellt und ihm mitgeteilt, er sei eine Fehlbesetzung für den Posten als Stadtentwickler. Er habe es in acht Jahren nie geschafft, seiner Abteilung ein Gesicht zu geben. Und er habe die Vernetzung mit Schlüsselstellen in anderen Departementen sträflich vernachlässigt.

Den Entscheid fällte Morin alleine. Weder seine Nachfolgerin Elisabeth Ackermann noch die Gesamtregierung wurden von seinen Absichten ins Bild gesetzt. Dennoch spielte seine Nachfolgerin eine wichtige Rolle in Morins Überlegungen: Er will ihr einen möglichst konfliktarmen Start mit möglichst viel Gestaltungsfreiheit ermöglichen.

Abschiedsbrief ans Team

Weder Kessler noch Morin wollen sich zu den Vorgängen äussern. Kesslers Mitarbeiter in der Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung erfuhren heute, wenige Stunden vor der Medienmitteilung, von seinem Abgang. In einem Schreiben mit dem Titel «Nach 30 Jahren GO (wieder) in die NGO / Privatwirtschaft» (GO= Governmental Organisation, die Red.) verabschiedet sich der Spitzenbeamte von seinem Team.

Darin kündigt Kessler an, er werde sich womöglich in Zukunft wieder «vermehrt national und international betätigen». Über seine Pläne werde er später informieren. Dann gibt Kessler seine Darstellung der Stadtentwicklung wieder, die eine andere ist als jene von Amtsvorsteher Morin:

«Sie [die Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung] gilt beim Bund und in der Fachwelt als Referenz für Fragen der Kohärenz und Innovation, die Fachstellen stehen für Nachhaltigkeit, Integration, Partizipation, Quartier- und Wohnraumentwicklung.»

Trotzige Schlussbilanz

Kessler lässt seine Erfolge in 20 Jahren Staatsdienst Revue passieren: von der Heroinabgabe (die er als Drogendelegierter entwickelte) über das Integrationsgesetz bis zum Wohnraumfördergesetz. Es ist eine Schlussbilanz, die Thomas Kessler zieht.

Sie liest sich auch ein bisschen trotzig: So schlecht, wie ihr mich immer geredet habt, war ich nicht.