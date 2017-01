Stadtentwickler Thomas Kessler tritt zurück

¶ Der aktuelle Wintereinbruch lässt Schlittlerherzen höher schlagen. Aber wohin lohnt es sich den Bob zu schleppen? Die besten Orte zum Schlitteln in und um Basel versammelt auf einer Karte.Von Thom Nagy. Weiterlesen

Wohnen in Basel

¶ Die Basler Regierung will die drei vom Mieterverband im September 2016 eingereichten Mieterschutz-Initiativen nicht direkt dem Souverän vorlegen. Wegen rechtlicher Bedenken will die Exekutive zumindest eines der Volksbegehren überarbeiten, was bei den Initianten aber gar nicht gut ankommt. Von Dominique Spirgi und sda. Weiterlesen