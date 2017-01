Kriminalität

11.1.2017, 08:35 Uhr

Bewaffneter Räuber überfällt Tankstellenshop in Riehen BS

11.1.2017, 08:35 Uhr

Bei einem Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Riehen hat ein Unbekannter am Dienstagabend mehrere hundert Franken erbeutet. Die Fahndung nach dem vermummten und bewaffneten Räuber verlief erfolglos. Von sda

Der Täter hatte den Tankstellenshop an der Lörracherstrasse um 22 Uhr betreten und die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Mit der Beute flüchtete er danach zu Fuss in Richtung Basel. Es werden Zeugen gesucht.