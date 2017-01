Umwelt

12.1.2017, 14:22 Uhr

Zehn Schritte zu weniger Abfall – und wo man sie (bald) anwenden kann

In Basel eröffnen demnächst gleich zwei Lebensmittelläden, die sich dem abfallbefreiten Konsum verschrieben haben. Bereits kleine Änderungen im Verbrauch können eine grosse Wirkung erzielen. Von Daniel Faulhaber

(Bild: Daniel Faulhaber)

Es muss ja nicht gleich der totale Verzicht sein, doch bereits eine kleine Umstellung kann viel bewirken: Seit dem ersten November 2016 erhebt die Migros eine Gebühr von 5 Rappen auf die Raschelsäckchen an der Kasse. Der Bezug dieser Tüten ist seither schweizweit um 80 Prozent zurückgegangen, wie ein Mediensprecher des Unternehmens auf Anfrage kommuniziert. In Worten: Um achtzig Prozent. Kleiner Hebel, grosse Wirkung.



Klar, zwischen dem Verzicht auf das Raschelsäckchen an der Migros-Kasse bis zum Zero-Waste-Lebensstil von Carol Schante (siehe Porträt) liegen Welten. Wir haben Schante dennoch um einige Tipps gebeten, wie der ökologische Fussabdruck im Alltag effektiv zu verringern sei:

Einfach

Das Haus nie ohne Transportbeutel verlassen. Schante benutzt einen Nylonbeutel, der sich faustgross zusammenknüllen lässt, auch Jutebeutel sind leicht und faltbar.

Vor dem Offenregal im Supermarkt überlegen: Muss es wirklich das eingepackte Gemüse sein? Waschen wird man die Produkte zu Hause ohnehin.

An Take-away-Stationen eigene Behälter bereithalten (Tupperware, Thermobecher).

Zum Putzen Stoffe statt Haushaltspapier und Servietten verwenden. Die alten T-Shirts passen nicht mehr? Den Fliessen stehen sie gut genug.

Praktische Teile behalten und kreativ neuinterpretieren. Schantes Deobehälter ist ein alter Salzstreuer.

Fortgeschritten (zum Teil den Empfehlungen von Zero Waste Schweiz entnommen )

Die Synergien von Pflegeprodukten nutzen. Shampoo und Duschgel können ein und dasselbe sein. Beispiele sind Alepposeifen.

Frauen können Tampons und Hygienebinden durch Menstruationstassen ersetzen. Die sind mehrfach benutzbar und damit erst noch günstiger.

Rasieren: Wegwerfrasierer ade. Messer, Pinsel, Seife, Stil.

Aktivitäten statt Dinge schenken.

Und beim Sex? Kondome bleiben alternativlos, sorry. Der biologisch abbaubare Gummi muss noch erfunden werden. Im Gegensatz zum Veganen.



In Basel stehen aktuell gleich zwei Projekte in den Startblöcken, die ihre Waren ohne Verpackungen anbieten möchten: «Basel Unverpackt» und die «Abfüllerei». Beide rühren sie online die Werbetrommel und vertrauen dabei auf Sympathien aus der Bevölkerung. Die Abfüllerei hat bereits 31'300 der angepeilten 38'000 Franken per Crowdfunding gesammelt (Stand 11. Januar), dafür konnte Basel Unverpackt zum Jahresbeginn seinen Standort bekanntgeben: Es wird am Erasmusplatz einziehen, dort, wo früher der Demenzladen einquartiert war.

Blick von der Johanniterbrücke kommend auf den Erasmusplatz. Die leeren Räume an der Ecke rechts sollen bald von «Basel Unverpackt» bezogen werden. (Bild: Daniel Faulhaber)

Auch «Basel Unverpackt» wird dabei auf Crowdfunding setzen. Der Startschuss zur Kampagne wird bald bekannt gegeben. (Bild: Daniel Faulhaber)

Die Konzepte von Basel Unverpackt und der Abfüllerei sind ähnlich. Sie wollen vorrangig regionale Bioprodukte (aber nicht nur) zu fairen Preisen anbieten können. Dass diese Preise leicht über jenen der Grossverteiler liegen werden, geben sie ohne Umschweife zu. Sämtliche Waren sollen bei hohen hygienischen Standards im Offenverkauf angeboten werden, ob Säcke und Gläser ausgeliehen werden können, wird noch diskutiert. Lieferanten und Produzenten sollen so gut als möglich in einen verpackungsarmen Zyklus eingebunden werden.

Verträgt Basel gleich zwei Läden mit demselben Konzept? Ein Artikel in der «bz Basel» lässt durchschimmern, dass sich die Macher die Stadt «aufteilen» wollen, was für die Abfüllerei einen künftigen Standort im Grossbasel vermuten lässt. Und auch was mit dem «Lokal» geschieht, das unweit dem Erasmusplatz seit einem halben Jahr seine regionalen, zum Teil offenen Lebensmittel anbietet ist noch nicht spruchreif. Die Besitzerin Esther Lori und das Team von Unverpackt stehen in Kontakt.

Esther Lori in ihrem «Lokal» an der Feldbergstrasse 6. (Bild: Daniel Faulhaber)

Der kleine Laden setzt bereits heute auf regionale Produkte, teils im Offenverkauf. (Bild: Daniel Faulhaber)



Die Gruppe Zero Waste Basel trifft sich regelmässig in der Martkhalle und ist offen für Alle. Das nächste Treffen findet statt am 26. Januar, 19:00 Uhr. Details gibts hier.