Das sind die besten Orte zum Schlitteln in der Region Basel

Der aktuelle Wintereinbruch lässt Schlittlerherzen höher schlagen. Aber wohin lohnt es sich den Bob zu schleppen? Die besten Orte zum Schlitteln in und um Basel versammelt auf einer Karte.

Die Wahl Donald Trumps zum nächsten Präsidenten der USA beschäftigt die Welt nach wie vor in beispiellosem Ausmass. Hier die wichtigsten News vom Wochenende.

10.11.2016 um 13:33

Kaum ein Ereignis hat die Welt in diesem Jahr so bewegt wie die Wahl des vermeintlichen Polit-Clowns Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA. Entsprechend viel wurde zum Thema publiziert. Wir reduzieren die Kakofonie auf drei essenzielle Beiträge, die helfen zu verstehen, was passiert ist.