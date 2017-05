Niederlande

14.5.2017, 16:35 Uhr

15. Meistertitel von Feyenoord Rotterdam

14.5.2017, 16:35 Uhr

Feyenoord Rotterdam ist erstmals seit 1999 wieder niederländischer Meister - ein Punkt vor Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam. Von sda

Feyenoord-Altstar Dirk Kuyt feiert einen seiner drei Treffer zum Meistertitel (Bild: sda)

Feyenoord liess sich in der letzten Runde die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Im Heimspiel gegen Mittelfeldklub Heracles Almelo schoss Altstar Dirk Kuyt die Rotterdamer bereits in den ersten zwölf Minuten vorentscheidend 2:0 in Führung. Er erhöhte sechs Minuten vor Schluss vom Penaltypunkt auch noch auf 3:0, das 3:1 trübte die Feierlaune nicht mehr. Ajax nützte der 3:1-Erfolg in Tilburg so nichts mehr.

Feyenoord verteidigte damit seinen einen Punkt Vorsprung. Der Meistercup-Sieger von 1970 sicherte sich damit auch die direkte Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase. Zudem beendete der Traditionsklub mit den berühmt-berüchtigten Fans eine Durststrecke von 18 Jahren seit dem letzten Meistertitel. Der PSV Eindhoven beendete die Saison als Titelverteidiger auf dem enttäuschenden 3. Platz.