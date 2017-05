Hamilton siegt vor Vettel, Wehrlein wird Achter

Super League

¶Gegen Dejan Sorgic war kein Kraut gewachsen – der Thuner Mittelstürmer trifft drei Mal in Basel und sichert den Berner Oberländern in der 93. Minute ein 3:3 (1:1)-Unentschieden beim Meister, der in der 90. Minute einen zähen Match durch ein Tor von Geoffroy Serey Dié gedreht zu haben schien.Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis. Weiterlesen