England

14.5.2017, 15:30 Uhr

Das Wunder von Hull blieb aus

Hull City mit dem Schweizer Goalie Eldin Jakupovic steigt nach nur einer Saison wieder aus der Premier League ab. Von sda

Am Boden: Eldin Jakupovic steigt mit Hull City aus der Premier League ab (Bild: sda)

Das Premier-League-Abenteuer endete für Hull in der zweitletzten Runde mit einer 0:4-Demütigung gegen Crystal Palace. Beim Absturz in London hinterliess die City einen desolaten Eindruck - eine Flut von «unforced errors» und kein einziger Schuss auf das gegnerische Tor. Für den Schweizer Keeper Eldin Jakupovic ist der umgehende Rückfall in die Zweitklassigkeit besonders bitter. Seit der Verpflichtung des letztjährigen Olympiakos-Meistercoaches Marco Silva gehörte der Ex-U21-Nationalspieler zum Stamm und trug mit seinen Paraden zur deutlich besseren Rückrunde bei. Mit seinem Schnitt von 1,2 Punkten wären die Tigers nicht abgestiegen.

Telegramm und Rangliste

Crystal Palace - Hull 4:0 (2:0). - 25'176 Zuschauer. - Tore: 3. Zaha 1:0. 34. Benteke 2:0. 85. Milivojevic (Foulpenalty) 3:0. 90. Van Aanholt 4:0. - Bemerkung: Hull mit Jakupovic.

Resultate: Crystal Palace - Hull City 4:0.

Rangliste: 1. Chelsea 36/87. 2. Tottenham Hotspur 35/77. 3. Manchester City 36/72. 4. Liverpool 36/70. 5. Arsenal 36/69. 6. Manchester United 35/65. 7. Everton 37/61. 8. West Bromwich Albion 36/45. 9. Southampton 36/45. 10. Bournemouth 37/45. 11. Leicester City 36/43. 12. West Ham United 36/42. 13. Crystal Palace 37/41. 14. Stoke City 37/41. 15. Watford 36/40. 16. Burnley 37/40. 17. Swansea City 37/38. 18. Hull City 37/34. 19. Middlesbrough 37/28. 20. Sunderland 36/24.