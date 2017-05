Super League

14.5.2017, 10:20 Uhr

LiVE: FC Basel–FC Thun (13.45 Uhr)

In der Super League geht es für den FC Basel nur noch um Rekorde. Sieben Zähler fehlen ihm, um die Marke von 85 Punkten aus der Saison 2003/04 vergessen zu machen. Nächster Schritt dahin ist das Spiel gegen den FC Thun. Um 13.45 Uhr geht es los: im St.-Jakob-Park.

Seit seiner Rückkehr nach Basel ist Matias Delgado gegen Thun noch nichts Zählbares gelungen. Das letzte mal ein Tor geschossen oder vorbereitet hat der Captain gegen die Berner Oberländer in der Saison 2005/06. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Das Spiel um die goldene Ananas: Noch sechs Spiele stehen für den FC Basel an. Eines davon zählt: der Cupfinal gegen den FC Sion am 25. Mai. Alle anderen haben sportlich eigentlich keine Bedeutung mehr: beispielsweise die Partie am Sonntag gegen den FC Thun (13.45 Uhr). Man darf deshalb gespannt sein, wie gross die Lücken auf den Tribünen des St.-Jakob-Park sein werden. » Die Lage beim FC Basel

Und woher haben Sie diesen Gorilla, Marc Janko?: Im Sommer trennt sich der FC Basel von Marc Janko. Im Abschiedsinterview spricht der 33-jährige Österreicher über Wohnungseinrichtungen und Heuchelei beim Thema RB Leipzig, über Boomerangs auf Instagram und Übernachtungen im Gästezimmer, über das Groteske im Fussball und die alten Herren von Juventus. » Interview mit dem scheidenden österreichischen Stürmer

Der neuste Transfer beim FCB spielt sitzend: Der FC Basel steigt in den boomenden Markt des elektronischen Sports ein und nimmt mit dem Zürcher Luca Boller den derzeit besten Schweizer Fussball-Simulationsspieler unter Vertrag. Damit, sagt der Club, böten sich «völlig neue Möglichkeiten, sich einem jüngeren Zielpublikum als Marke zu präsentieren». » Der FC Basel steigt in den eSport ein

Die Meisterfeier des FC Basel: Die rotblaue Brust schmückt bald schon der zweite Stern. Der FC Basel nimmt dies zum Anlass, eine «etwas andere» Meisterfeier zu organisieren. Damit Sie sich nicht verirren – die Details. » Informationen zur Meisterfeier am 3. Juni

Der FC Basel muss sich einen neuen Marketingchef suchen: Martin Blaser, vier Jahr lang beim FC Basel Direktor im Marketingbereich, verlässt den Club und geht zur Agentur InfrontRingier. Im Organigramm des neuen Clubeigentümers Bernhard Burgener war Blaser als Verwaltungsrat vorgesehen, für diese Position wird der 49-jährige Blaser nun jedoch nicht zur Verfügung stehen. » Der Transfer abseits des Platzes

