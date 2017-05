England

13.5.2017, 15:35 Uhr

Manchester City schlägt den entthronten Meister

Die direkte Qualifikation für die Champions League rückt für Manchester City näher. Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Leicester stösst die Equipe von Pep Guardiola in der Premier League auf Platz 3 vor. Von sda

Gabriel Jesus brachte Manchester City gegen Leicester auf die Siegerstrasse (Bild: sda)

Als der brasilianische Jungstar Gabriel Jesus in der 36. Minute einen Penalty zum zwischenzeitlichen 2:0 für Manchester City verwertete, deutete wenig darauf hin, dass die Fans der «Citizens» am Samstagnachmittag nochmals um die drei Punkte würden zittern müssen. Zuvor hatte David Silva den viermaligen englischen Meister nach einer knappen halben Stunde in Führung geschossen.

Noch vor der Pause kam der entthronte Meister aus Leicester dank Shinji Okazaki auf 1:2 heran, in der 77. Minute bot sich den Gästen dann die grosse Chance zum Ausgleich; der algerische Mittelfeld-Regisseur Riyad Mahrez scheiterte jedoch auf unglaubliche Weise vom Penaltypunkt. Der 26-Jährige traf zwar ins Tor, der Treffer zählte allerdings wegen Doppelberührung nicht. Mahrez rutschte aus und schoss sich dabei den Ball gegen den anderen Fuss.

Durch den Sieg rückte Manchester City zwei Spiele vor Schluss auf Rang 3 vor. Der Vorsprung auf das nun viertplatzierte Liverpool beträgt zwei Punkte.

England. Premier League. Die Resultate vom Samstag:

Manchester City - Leicester City 2:1.

Rangliste: 1. Chelsea 36/87 (76:29). 2. Tottenham Hotspur 35/77 (71:23). 3. Manchester City 36/72 (72:38). 4. Liverpool 36/70 (71:42). 5. Arsenal 35/66 (68:42). 6. Manchester United 35/65 (51:27). 7. Everton 37/61 (61:41). 8. West Bromwich Albion 36/45 (41:46). 9. Leicester City 36/43 (46:56). 10. Southampton 35/42 (39:46). 11. Bournemouth 36/42 (52:65). 12. West Ham United 36/42 (45:59). 13. Stoke City 36/41 (39:52). 14. Burnley 36/40 (37:51). 15. Watford 36/40 (37:59). 16. Crystal Palace 36/38 (46:61). 17. Swansea City 36/35 (41:69). 18. Hull City 36/34 (36:69). 19. Middlesbrough 36/28 (26:48). 20. Sunderland 35/24 (28:60).