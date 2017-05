WM17

13.5.2017, 15:15 Uhr

Finnland gibt gegen Norwegen einen Punkt ab

Finnland entgeht nur knapp einer weiteren Niederlage gegen einen Aussenseiter. Der letztjährige WM-Zweite siegt in Paris gegen Norwegen 3:2 nach Verlängerung. Von sda

Am Ende jubelten doch die Finnen (Bild: sda)

Was bedeutet dieses Resultat für die Schweiz? Dem Team von Patrick Fischer genügt nun in jedem Fall ein Sieg in der regulären Spielzeit gegen Finnland am Sonntagabend, um in die Viertelfinals einzuziehen. Zwei Punkte reichen aus den letzten drei Partien - neben den Finnen sind noch Kanada (Samstagabend) und Tschechien (Dienstagnachmittag) die Gegner -, wenn Norwegen gegen Kanada nach 60 Minuten und Frankreich gegen Tschechien verlieren.

Für die Finnen war es gegen Norwegen insofern ein ärgerlicher Punktverlust, als der Ausgleich durch Andres Martinsen 29,2 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit fiel. Allerdings müssen sie sich an der eigenen Nase nehmen, spielten sie doch im letzten Drittel viel zu passiv. In zweiten Abschnitt hatten Juuso Hietanen im Powerplay (26.) und Julius Honka (29.) innert 158 Sekunden ein 0:1 in ein 2:1 gedreht.

Allerdings müssen sich auch die Norweger ärgern, durften sie doch nach dem 2:2 während zwei Minuten in Überzahl agieren. Kurz nach Ablauf der Strafe bediente Mika Pyörälä, der in der nächsten Saison beim SC Bern tätig ist, den von der Strafbank kommenden Markus Hännikäinen, der sich solo vor Lars Haugen die Chance nicht nehmen liess. Norwegen hatte schon gegen Tschechien erst in der Overtime verloren.

USA gewinnen nach 1:3-Rückstand

In der Gruppe in Köln setzten sich die USA gegen Lettland nach einem 1:3-Rückstand mit 5:3 durch. Das entscheidende 4:3 erzielte Andrew Copp in der 57. Minute. Vor dem 5:3 von Dylan Larkin (59.) machte der lettische Goalie Elvis Merzlikins - der Luganesi wehrte 29 Schüsse ab - einem sechsten Feldspieler Platz. Für die Amerikaner war es der vierte Sieg in Serie. Damit übernahmen sie in der Gruppe A die Tabellenführung.

Die Resultate in der Übersicht

Gruppe A (in Köln). Samstag: Lettland - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2). - Rangliste: 1. USA 5/12. 2. Russland 4/11. 3. Schweden 5/10. 4. Lettland 5/9. 5. Deutschland 5/6. 6. Slowakei 4/4. 7. Dänemark 5/4. 8. Italien 5/1.

Gruppe B (in Paris). Samstag: Norwegen - Finnland 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) n.V. - Rangliste: 1. Kanada 4/12. 2. Tschechien 5/10. 3. Schweiz 4/9. 4. Finnland 5/9. 5. Norwegen 5/8. 6. Frankreich 5/7. 7. Weissrussland 5/1. 8. Slowenien 5/1.