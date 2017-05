Chelsea mit 1:0-Sieg bei West Bromwich zu sechstem Meistertitel

¶ Der FC Basel steigt in den boomenden Markt des elektronischen Sports ein und nimmt mit dem Zürcher Luca Boller den derzeit besten Schweizer Fussball-Simulationsspieler unter Vertrag. Damit, sagt der Club, böten sich «völlig neue Möglichkeiten, sich einem jüngeren Zielpublikum als Marke zu präsentieren».Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

FC Basel

¶Noch sechs Spiele stehen für den FC Basel an. Eines davon zählt: der Cupfinal gegen den FC Sion am 25. Mai. Alle anderen haben sportlich eigentlich keine Bedeutung mehr: beispielsweise die Partie am Sonntag gegen den FC Thun (13.45 Uhr). Man darf deshalb gespannt sein, wie gross die Lücken auf den Tribünen des St.-Jakob-Park sein werden.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen