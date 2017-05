Rad

12.5.2017, 18:00 Uhr

Tagessieg in Apulien an Australier Caleb Ewan

Der Sieg in der 7. Etappe des 100. Giro d'Italia geht an den australischen Sprinter Caleb Ewan. An der Gesamtspitze ergeben sich bei der Ankunft in Apulien keine Änderungen. Von sda

Gewann am Freitag in Alberobello seine erste Giro-Etappe: der 22-jährige Australier Caleb Ewan (Bild: sda)

Ewan setzte sich nach 224 km von Castrovillari nach Alberobello im Sprint des Feldes ganz knapp vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria und dem Iren Sam Bennett durch. Der 22-Jährige vom Team Orica-Scott kam zu seinem ersten Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt. 2015 hatte Ewan schon einmal eine Etappe bei der Vuelta gewonnen.

Der Luxemburger Bob Jungels, der am Dienstag in der Etappe zum Ätna die Maglia rosa holte, führt die Gesamtwertung weiterhin mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Briten Geraint Thomas an.

Die 8. Etappe am Samstag, von den Giro-Organisatoren als mittelschwer eingestuft, führt über 189 km von Molfetta nach Peschici.