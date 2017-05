Klub-WM

12.5.2017, 07:45 Uhr

Volero Zürich gewinnt auch drittes Gruppenspiel

Die Volleyballerinnen von Volero Zürich schliessen an der Klub-WM im japanischen Kobe die Gruppenphase mit einem 3:0-Erfolg gegen die Brasilianerinnen aus Osasco ungeschlagen ab. Von sda

Volero Zürich steuert an der Klub-WM in Japan weiter auf Erfolgskurs (Bild: sda)

Die Equipe aus Zürich tat sich eigentlich nur im ersten Satz schwer, als sie dem Gegner nach einer 23:20-Führung dreimal wieder den Ausgleich zugestehen musste. Als die Kubanerin Kenia Carcaces Opon dann aber den dritten Satzball zum 27:25 verwertet hatte, geriet der neuerliche Erfolg von Volero nie mehr ernsthaft in Gefahr. Das Team des serbischen Trainers Goran Terzic gewann den zweiten Durchgang mit 25:22 und den abschliessenden dritten mit 25:18.

Am Samstag werden die Zürcherinnen um 12.10 Uhr im Halbfinal auf Rio de Janeiro treffen. Der zweite brasilianische Vertreter hat sich in der Gruppe A mit einem abschliessenden 3:0-Erfolg gegen Dynamo Moskau Rang 2 gesichert. Den anderen Finalisten ermitteln die beiden Teams aus Istanbul, Champions-League-Sieger Vakifbank und WM-Titelverteidiger Eczacibasi.

Dass Volero, das auf internationalem Parkett bislang mit dem 3. Schlussrang an der Klub-WM vor zwei Jahren erst einmal einen Podestplatz erreicht hat, ausgerechnet jetzt vor dem grössten Erfolg in der Vereinsgeschichte steht, ist doch etwas überraschend. Stav Jacobi, der umtriebige, aber gesundheitlich angeschlagene Präsident der Zürcherinnen, will nämlich die Strukturen herunterfahren. So sollen künftig nicht mehr mit Topstars internationale Titel angestrebt, sondern vor allem sorgfältig rekrutierte, talentierte Nachwuchs-Spielerinnen an die absolute Weltklasse herangeführt werden.