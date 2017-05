FC Basel

11.5.2017, 14:50 Uhr

#Stärnstund – die Details zur «etwas anderen» Meisterfeier 2017

Die rotblaue Brust schmückt bald schon der zweite Stern. Der FC Basel nimmt dies zum Anlass, eine «etwas andere» Meisterfeier zu organisieren. Damit Sie sich nicht verirren – die Details. Von TaWo

Davide Calla wird – wie bei der spontanen Meisterfeier – sicherlich auch an der offiziellen Meisterfeier das eine oder andere Wort sagen dürfen. (Bild: FC Basel 1893 POOL/Sacha Grossenbacher)

Das Motto ist verraten: Unter #Stärnstund präsentiert sich der FC Basel seiner Stadt am 3. Juni 2017. Es wird kein normaler Meistercorso werden, wie der FCB mitteilt: Auf «Waggis-Wagen» gehts ab 18 Uhr bis 19.30 Uhr durch die Innenstadt. Und nicht nur das Gefährt wird typisch baslerisch, sondern auch die «musikalischen Klänge», verspricht der FC Basel.

Die «Cortège»-Route: Bäumleingasse – Freie Strasse – Markplatz – Eisengasse – Schifflände – Marktgasse – Markplatz – Gerbergasse – Falknerstrasse – Streitgasse – Freie Strasse – Kaufhausgasse.

Während des «Cortège» soll es zu «Überraschungen» kommen. Mehr verrät der Verein im Voraus nicht. Klar ist hingegen für den FC Basel, wie die Feier sein soll: «Das Fest soll so offen, unkompliziert und traditions-bewusst sein, wie sich der Schweizer Meister selbst versteht.» Und dazu brauche es alle, die sich mit dem FCB identifizieren.

Nach der Parade gehts auf den Barfüsserplatz, wo sich die Mannschaft auf dem Stadtcasino-Balkon zeigt – mit Pokal. Und weil sich zwei Sterne nicht in einem Jahr erarbeiten lassen, werden nicht nur aktuelle Spieler anwesend sein, sondern bis etwa 21.30 Uhr auch «Protagonisten und Persönlichkeiten aus den verschiedenen Meister-Epochen» auf dem Balkon interviewt.

Damit die Stimmung einer #Stärnstund gerecht wird, arbeitet der FC Basel mit dem Verein Pro Innerstadt Basel zusammen und will alle Geschäfte und Gastronomiebetriebe in der Innenstadt motivieren, ihre Schaufenster und Lokale in ein rotblaues Kleid zu hüllen.

Und hungrig und durstig wird auch kein Besucher bleiben: Ab 17 Uhr können sich die Fans an Verpflegungsständen verköstigen – mit bestem Blick auf eine grosse LED-Leinwand, auf der das Geschehen auf dem Balkon ebenfalls mitverfolgt werden kann. Zudem ist geplant, die ganzen Feierlichkeiten ab 18 Uhr live auf «Telebasel» und im Stream auf «fcb.ch» zu übertragen.