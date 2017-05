Italien

11.5.2017, 11:45 Uhr

Khedira gibt Entwarnung

Sami Khedira gibt nach seiner Verletzung am Oberschenkel Entwarnung. Der deutsche Internationale kündigt via Twitter an, für Juventus Turin im Saisonfinale zur Verfügung stehen zu können. Von sda

Sami Khedira (sitzend) wurde im Spiel gegen Monaco bereits nach zehn Minuten ausgewechselt (Bild: sda)

«Ich werde mich für ein paar Tage ausruhen, aber dann werde ich dem Team in den entscheidenden Spielen helfen können», schrieb der 30-jährige Mittelfeldspieler. Khedira hatte am Dienstagabend im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen die AS Monaco früh verletzt ausgewechselt werden müssen.

Der Champions-League-Final zwischen Juventus Turin und Titelverteidiger Real Madrid findet am 3. Juni in Cardiff statt.