Basketball

11.5.2017, 08:35 Uhr

Boston Celtics führt wieder in der Serie gegen Washington

Die Boston Celtics sind in den NBA-Playoffs wieder im Vorteil. Mit einem 123:101-Heimsieg gegen die Washington Wizards führt der Qualifikationssieger aus dem Osten in der Viertelfinal-Serie 3:2. Von sda

Bostons Avery Bradley war im fünften Spiel gegen Washington alles andere als eine Null: er war mit 29 Punkten bester Skorer seines Teams (Bild: sda)

Die Celtics, die zuletzt in Washington zwei Niederlagen erlitten, benötigen noch einen Sieg für die Halbfinal-Qualifikation. Boston legte einen fulminanten Start hin und führte nach zwei Minuten mit 16:0. Auch zur Pause betrug der Vorsprung des Heimteams 22 Punkte.

Bei Boston überzeugte Avery Bradley, der mit 29 Punkten seine höchste Playoff-Ausbeute in einer Partie erzielte. Der Sieger dieser Begegnung trifft in den Halbfinals auf die in den Playoffs noch ungeschlagenen Titelverteidiger Cleveland Cavaliers.