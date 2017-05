NLB

9.5.2017, 08:20 Uhr

Olten holt Stürmer Ryan Vesce

9.5.2017, 08:20 Uhr

Zweieinhalb Wochen nach Tim Stapleton verpflichtet der NLB-Klub Olten einen weiteren Amerikaner. Der 35-jährige Stürmer Ryan Vesce unterschreibt einen Vertrag über eine Saison. Von sda

Der Amerikaner Ryan Vesce (am Boden) wird nächste Saison in der National League B für Olten spielen (Bild: sda)

Vesce begann die letzte Saison in der KHL bei Traktor Tscheljabinsk, verliess das Team aber bereits nach sieben Spielen wieder. Nach Einsätzen für den HC Lugano am letzten Spengler Cup, nahm in Fribourg-Gottéron im Januar bis zum Saisonende unter Vertrag.

Aufgrund der Verpflichtung der beiden Amerikaner wird Justin Feser den EHC Olten trotz eines laufenden Vertrags bis 2018 verlassen. Der 24-jährige Kanadier spielte seit 2013 für die Solothurner und war im Vorjahr mit 22 Toren und 30 Assists Topskorer seines Teams.