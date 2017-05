England

8.5.2017, 11:45 Uhr

Granit Xhaka am Knöchel verletzt

Granit Xhaka könnte am Mittwoch das Nachtragsspiel mit Arsenal in der Premier League in Southampton verpassen. Von sda

Granit Xhaka leidet an einer Knöchelverletzung (Bild: sda)

Der Schweizer Mittelfeldspieler leidet an einer Knöchelverletzung, wie sein Coach Arsène Wenger bekannt gab. «Es ist eine wiederkehrende Verletzung am Knöchel. Ich weiss nicht, ob er im nächsten Spiel dabei ist», so Wenger.

Xhaka war am Sonntag im Spitzenspiel gegen Manchester United (2:0) nach 76 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er zuvor das wegweisende 1:0 für Arsenal erzielt hatte.

Die Verletzung am Knöchel hat Xhaka offenbar in der Woche zuvor im Spiel gegen Tottenham Hotspur erlitten. Damals musste er den Rasen nach 65 Minuten verlassen.